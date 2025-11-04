В 12 регионах России средняя зарплата превысила 100 тыс. руб.
Количество регионов России, в которых средняя зарплата превышает 100 тыс. руб., в августе выросло до 12, следует из анализа «РИА Новости» данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Годом ранее таких субъектов было десять.
Средняя зарплата по стране к концу лета составила 92,9 тыс. руб. против 82,2 тыс. годом ранее.
Лидером по уровню выплат остается Чукотка с показателем 193 тыс. руб. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с 173 тыс. руб., на третьем — Москва с 161 тыс. руб.
Зарплаты выше 100 тысяч рублей также зафиксированы в Магаданской области — 152,5 тыс. руб., Камчатском крае — 142,8 тыс., Сахалинской области — 136,7 тыс., Ненецком автономном округе — 131,5 тыс., Ханты-Мансийском автономном округе — 120 тыс., Якутии — 119,3 тыс., Санкт-Петербурге — 109,9 тыс., Мурманской области — 109,1 тыс. и Московской области — 108,6 тыс. руб.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и с учетом премий, включая доходы всех работников организаций, в том числе с высокими выплатами.
Рост средней зарплаты в России в 2025 году составляет около 15%, заявил в сентябре советник главы Банка России Кирилл Тремасов. Он отметил, что доходы населения продолжают увеличиваться высокими темпами.
Ранее в прогнозе ЦБ сообщалось, что инфляция по итогам 2025 года может составить 7–8%, а среднегодовой показатель — 9,1–9,8%.
Согласно данным Росстата, средняя начисленная зарплата в апреле 2025 года достигла 99,4 тыс. руб. до вычета налогов. Для сравнения, два года назад она составляла 72,5 тыс. руб.
