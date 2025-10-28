Минпросвещения опровергло массовые обращения учителей о снижении зарплат
В сентябре Минпросвещения зафиксировало 335 обращений педагогов по вопросам заработной платы, массовых обращений в связи со снижением зарплаты не наблюдается. Об этом РБК сообщила пресс-служба Минпросвещения.
«Обращения об отсутствии стимулирующих выплат, премий или надбавок, носят индивидуальный характер. За это время [сентябрь] поступило всего пять вопросов из Северо-Кавказского федерального округа, Красноярского края и Московской области», — отметили в ведомстве. По данным министерства, все обращения оперативно обработали.
Все вопросы оплаты труда педагогов, включая установление надбавок, регулируются региональными и муниципальными властями. Заработная плата формируется в соответствии с Трудовым кодексом и зависит от квалификации, объема нагрузки, стажа и других факторов, отметили в ведомстве.
Ранее о снижении зарплат учителей писал, в частности, РЕН ТВ 27 октября. Телеканал привел комментарии учителей из различных школ в российских регионах, которые касаются низких зарплат, большой нагрузки и нехватки кадров.
9 октября телеканал ТВЦ сообщил, что в Нижнекамске родители учеников несколько месяцев собирали деньги на зарплаты учителям в местной школе, поскольку у школы не хватало средств на выплату зарплат.
Средняя зарплата учителя в России, по данным Росстата, составляет 58 тыс. руб. Больше всего зарабатывают учителя в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов