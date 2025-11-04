Над Россией менее чем за четыре часа сбили 26 дронов
В период с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Из них 13 дронов уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской. Над Белгородской и Воронежской областями сбили по три беспилотника.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
Вечером в понедельник, 3 ноября, в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча. Пострадавшего госпитализировали, транспортное средство получило значительные повреждения.
В тот же день средства ПВО в период с 12:00 мск до 18:00 мск перехватили и уничтожили 15 дронов ВСУ над приграничными регионами. Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью, еще два — над Брянской и один — над Курской.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы