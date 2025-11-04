 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Над Россией менее чем за четыре часа сбили 26 дронов

Военная операция на Украине

В период с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них 13 дронов уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской. Над Белгородской и Воронежской областями сбили по три беспилотника.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Вечером в понедельник, 3 ноября, в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча. Пострадавшего госпитализировали, транспортное средство получило значительные повреждения.

В тот же день средства ПВО в период с 12:00 мск до 18:00 мск перехватили и уничтожили 15 дронов ВСУ над приграничными регионами. Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью, еще два — над Брянской и один — над Курской.

