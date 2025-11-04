Воронежский губернатор рассказал о последствиях воздушной атаки
Над двумя районами и двумя городами Воронежской области сбили не менее семи беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил губернатор.
В результате атаки беспилотников на юге региона были выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома. Также повреждения получили два гаража и находившиеся в них транспортные средства.
Гусев добавил, что в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, а также в Борисоглебске и Нововоронеже сохраняется угроза атаки беспилотников.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В период с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября средства ПВО сбили над Россией 26 дронов ВСУ самолетного типа. Из них 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской. Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили по три дрона, отметили в Минобороны.
