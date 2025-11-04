Число приостановивших полеты российских аэропортов увеличилось до пяти
Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для ограничения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 02:43 мск.
Около трех часов назад временно закрыли для полетов воздушную гавань Саратова (Гагарин) — прием и выпуск рейсов приостановили в 23:56 мск (00:56 по местному времени).
До этого полеты ограничили в аэропортах Пензы, Тамбова и Волгограда. Таким образом, количество приостановивших полеты российских аэропортов увеличилось до пяти.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В период с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября силы ПВО сбили над Россией 26 дронов ВСУ. Из них 13 беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской. Над Белгородской и Воронежской областями сбили по три дрона.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы