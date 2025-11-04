 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Число приостановивших полеты российских аэропортов увеличилось до пяти

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для ограничения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 02:43 мск.

Около трех часов назад временно закрыли для полетов воздушную гавань Саратова (Гагарин) — прием и выпуск рейсов приостановили в 23:56 мск (00:56 по местному времени).

До этого полеты ограничили в аэропортах Пензы, Тамбова и Волгограда. Таким образом, количество приостановивших полеты российских аэропортов увеличилось до пяти.

Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В период с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября силы ПВО сбили над Россией 26 дронов ВСУ. Из них 13 беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской. Над Белгородской и Воронежской областями сбили по три дрона.

