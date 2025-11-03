 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три российских аэропорта временно закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Волгограда, Пензы и Тамбова приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах в аэропорту Волгограда стало известно в 22:31 мск, в воздушной гавани Тамбова полеты приостановили в 23:21 мск. Ограничения в аэропорту Пензы ввели в 23:27 мск.

До этого аэропорт Волгограда временно закрывали для полетов с 21:55 1 ноября до 6:01 мск 2 ноября, воздушная гавань Тамбова приостанавливала прием и выпуск рейсов с 22:35 мск 31 октября до 7:27 1 ноября.

Российская ПВО сбила 15 дронов в трех приграничных регионах
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В понедельник, 3 ноября, в период с 12:00 мск до 18:00 мск силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями.

В ночь на 3 ноября силы ПВО сбили 64 беспилотника над пятью регионами России — по 29 дронов уничтожили над территориями Ростовской и Саратовской областей. Четыре беспилотника сбили над Волгоградской областью и по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Волгоград аэропорты беспилотники ограничения Тамбов Пенза
