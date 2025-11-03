Мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю в Белгородской области

В Белгородской области после атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Посохово.

«Мужчину, получившего минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча, бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — уточнил губернатор.

Лечение пострадавшего после оказания медицинской помощи будет проходить амбулаторно. Автомобиль получил значительные повреждения.

Кроме того, глава региона рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на другие районы Белгородской области.

В городе Шебекино дроны повредили частный дом и несколько транспортных средств, в селе Сурково после атаки беспилотника на частный дом получила повреждения кровля. В селе Березовка Борисовского района беспилотник повредил частное домовладение, а в селе Зозули сдетонировавший дрон нанес повреждения двум автомобилям на стоянке коммерческого объекта.

В поселке Октябрьский и в селе Глотово беспилотники повредили частные домовладения.



Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В конце октября в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области получил ранения мирный житель. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки и ноги после удара по Грайворону.

Также в городе были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего Грайворон и село Новостроевка-Первая оставались без света.