Российская ПВО сбила 15 дронов в трех приграничных регионах

Минобороны: ПВО сбила 15 дронов над Белгородской, Брянской и Курской областями

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

«3 ноября с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

Большинство дронов — 12 — ликвидированы над территорией Белгородской области. Еще два БПЛА — над Брянской областью и один — над Курской областью.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 64 беспилотника над пятью регионами России. По 29 дронов перехватили над территориями Ростовской и Саратовской областей. Четыре беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Материал дополняется