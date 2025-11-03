Российская ПВО сбила 15 дронов в трех приграничных регионах
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
«3 ноября с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.
Большинство дронов — 12 — ликвидированы над территорией Белгородской области. Еще два БПЛА — над Брянской областью и один — над Курской областью.
По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 64 беспилотника над пятью регионами России. По 29 дронов перехватили над территориями Ростовской и Саратовской областей. Четыре беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.
Материал дополняется
