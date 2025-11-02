Еще три аэропорта возобновили полеты
Аэропорты Волгограда, Пензы и Самары (Курумоч) возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил он. Говоря об аэропорте Волгограда, Кореняко добавил, что за время действия ограничений, наложенных на него, с запасного аэродрома ушел один самолет.
Незадолго до сообщения о возобновлении работы аэропортов Волгограда, Пензы и Самары представитель Росавиации объявил о снятии запрета на отправку и посадку самолетов с авиагавани Саратова.
Таким, образом, работа остается приостановленной в еще 9 аэропортах России: Уфы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Краснодара, Сочи и Геленджика. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка