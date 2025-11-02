Еще три аэропорта возобновили полеты

Аэропорты Волгограда, Пензы и Самары (Курумоч) возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил он. Говоря об аэропорте Волгограда, Кореняко добавил, что за время действия ограничений, наложенных на него, с запасного аэродрома ушел один самолет.

Незадолго до сообщения о возобновлении работы аэропортов Волгограда, Пензы и Самары представитель Росавиации объявил о снятии запрета на отправку и посадку самолетов с авиагавани Саратова.

Таким, образом, работа остается приостановленной в еще 9 аэропортах России: Уфы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Краснодара, Сочи и Геленджика. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.