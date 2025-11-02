Военные сбили 22 дрона над тремя регионами России за пять часов
Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов на тремя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Дроны были перехвачены в период с 15:00 до 20:00 по мск. Так, в небе над Белгородской областью уничтожили 14 БПЛА, а над Брянской и Курской областями — по четыре.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 15:49 мск, что в результате атаки FPV-дронов на предприятие в Шебекино мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. В городе Грайворон от детонации дрона женщина получила баротравму, а в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина.
Позже, в 19:23 мск, он сообщил, что атакованы шесть муниципалитетов атакованы, пострадали еще два мирных жителя. Так, в Белгородском районе в селе Отрадное дрон ударил по служебной ГАЗели. Водителя госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями.
