Военная операция на Украине⁠,
0

Военные сбили 22 дрона над тремя регионами России за пять часов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов на тремя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дроны были перехвачены в период с 15:00 до 20:00 по мск. Так, в небе над Белгородской областью уничтожили 14 БПЛА, а над Брянской и Курской областями — по четыре.

Российские военные уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 15:49 мск, что в результате атаки FPV-дронов на предприятие в Шебекино мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. В городе Грайворон от детонации дрона женщина получила баротравму, а в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина.

Позже, в 19:23 мск, он сообщил, что атакованы шесть муниципалитетов атакованы, пострадали еще два мирных жителя. Так, в Белгородском районе в селе Отрадное дрон ударил по служебной ГАЗели. Водителя госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями.

Софья Полковникова
дроны Белгородская область Брянская область
