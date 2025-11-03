 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В центре Тегерана появилось изображение Зеленского и Каддафи за решеткой

В Тегеране повесили антиамериканский баннер, изображающий Зеленского за решеткой

В Тегеране в 46-летнюю годовщину захвата посольства США повесили антиамериканский баннер с рядом действующих и бывших лидеров разных стран, пишет ТАСС. Они изображены за решеткой. Среди них фигурирует президент Украины Владимир Зеленский

На транспаранте изображена верхняя часть лица Статуи Свободы, а ее корона служит тюрьмой для нарисованных там политиков. Среди них — последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи и бывший президент Ирака Саддам Хусейн.

«Результат доверия США — гибель», — приводит агентство надпись на баннере.

В 2023-м Зеленский предложил ввести секторальные санкции против Ирана сроком на 50 лет. В Киеве считают, что Иран оказывает России военную поддержку и поставляет ей оружие для использования в боевых действиях на Украине. Москва и Тегеран отрицают это.

В Иране террористы открыли огонь в здании суда
Общество

4 ноября 1979 года группа иранских студентов захватила американское посольство в Тегеране. Они требовали от Вашингтона выдать находившегося в США бежавшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства. В заложниках оказались больше 70 человек: шестерым удалось укрыться в канадском посольстве, чернокожих заложников отпустили, а остальные 52 сотрудника находились в заточении 444 дня и были освобождены только 20 января 1981 года. После этого инцидента США разорвали дипломатические отношения с Ираном. Посольство США в Тегеране с тех пор заброшено и служит площадкой для многочисленных граффити антиамериканского содержания.

