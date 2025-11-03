На границе Украины в Закарпатье поставят блоки из-за попыток прорыва

В Закарпатской области возле пунктов пропуска устанавливают бетонные заграждения для предотвращения попыток прорыва автомобилей через государственную границу. Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает ТСН.

По словам Демченко, в последнее время зафиксировано много случаев, когда граждане пытались прорваться через границу на автомобилях — как на пунктах пропуска, так и на подъездах к ним, иногда повреждая заграждения. Наряду с установкой бетонных конструкций были приняты и другие меры безопасности на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, включая возведение устройств, которые заставляют транспорт снижать скорость.

Ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет на период действия в стране военного положения ввели после начала военной операции в феврале 2022 года. В августе президент Украины Владимир Зеленский повысил с 18 до 22 лет возраст молодых граждан республики, которые могут покидать территорию страны.

Сообщения о попытках мужчин незаконно пересечь украинскую границу и покинуть страну появляются регулярно. Так, в конце октября ТСН сообщило о мобилизованном юристе, который в Закарпатской области на автомобиле Toyota Avensis протаранил заграждения и скрылся в Венгрию.

При этом еще в марте украинская погранслужба усилила контроль на границе и с Венгрией, и с Румынией, направив в Закарпатье дополнительные подразделения, а также новые беспилотники и технику.