Telegraph узнал, сколько молодых украинцев покинули страну с конца лета
Почти 100 тыс. молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули страну за два месяца — после того, как в августе Киев отменил ограничения на выезд для этой категории граждан, сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на данные пограничной службы Польши.
За этот период границу пересекли 98,5 тыс. молодых мужчин, тогда как с января по август 2025 года их количество не превышало 45,3 тыс.
Издание отмечает, что количество покинувших страну мужчин превышает численность британской армии — почти 100 против 70 тыс. человек.
Большинство украинцев направляются в Германию: еженедельный поток увеличился с 19 человек до 1,4-1,8 тыс. к октябрю, говорится в материале.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт