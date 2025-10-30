 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Telegraph узнал, сколько молодых украинцев покинули страну с конца лета

Telegraph: около 100 тыс. молодых украинцев уехали из страны с конца августа
Сюжет
Военная операция на Украине

Почти 100 тыс. молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули страну за два месяца — после того, как в августе Киев отменил ограничения на выезд для этой категории граждан, сообщает газета The Daily Telegraph﻿, ссылаясь на данные пограничной службы Польши.

За этот период границу пересекли 98,5 тыс. молодых мужчин, тогда как с января по август 2025 года их количество не превышало 45,3 тыс.

Издание отмечает, что количество покинувших страну мужчин превышает численность британской армии — почти 100 против 70 тыс. человек.

Большинство украинцев направляются в Германию: еженедельный поток увеличился с 19 человек до 1,4-1,8 тыс. к октябрю, говорится в материале.

Материал дополняется

