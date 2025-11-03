 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Обвиненную в отмывании денег блогера Лизу Миллер признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом блогера Лизу Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах дела.

«Имеются неисполненные денежные обязательства перед кредиторами на общую сумму 233 млн 299 тыс. 102 руб. 40 коп. Должник указывает, что прекратил расчеты с кредиторами, имеющегося у него имущества недостаточно для расчетов с кредиторами; размер задолженности превышает размер имущества, имеющегося у должника», — говорится в материалах.

Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через Rolls-Royce
Общество
Елизавета Батюта

Миллер в 2020–2022 годах уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн руб., а для придания своим действиям правомерности легализовала часть средств путем финансовых операций, подозревает СК.

Блогеру вменяют п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Миллер ведет блог об отношениях, материнстве и путешествиях в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), на нее подписаны более 6,3 млн человек. Она также основательница сети клиник «Миссис Лазер». Живет в Дубае.

