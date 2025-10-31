Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

Елизавета Батюта (Лиза Миллер) (Фото: kto_takayaa / VK)

Против блогера Елизаветы Батюты (Лиза Миллер) заведено уголовное дело о легализации преступных доходов, сообщает Следственный комитет (СК).

Миллер в 2020-2022 годах уклонилась от уплаты налогов на более 130 млн руб., а для придания этому правомерности легализовала часть средств путем финансовых операций, подозревает СК. Миллир вменяют п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).



«Установлено, что Батюта находится на территории иностранного государства. Следователи столичного СК в ближайшее время планируют заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск», — сказано в сообщении.

Миллер ведет блог об отношениях, материнстве и путешествиях в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), на нее подписаны более 6,3 млн человек. Она является основательницей сети клиник «Миссис Лазер», живет в Дубае.

Материал дополняется.