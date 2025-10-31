Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Против блогера Елизаветы Батюты (Лиза Миллер) заведено уголовное дело о легализации преступных доходов, сообщает Следственный комитет (СК).
Миллер в 2020-2022 годах уклонилась от уплаты налогов на более 130 млн руб., а для придания этому правомерности легализовала часть средств путем финансовых операций, подозревает СК. Миллир вменяют п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
«Установлено, что Батюта находится на территории иностранного государства. Следователи столичного СК в ближайшее время планируют заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск», — сказано в сообщении.
Миллер ведет блог об отношениях, материнстве и путешествиях в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), на нее подписаны более 6,3 млн человек. Она является основательницей сети клиник «Миссис Лазер», живет в Дубае.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка