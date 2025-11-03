Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по объектам ВПК Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности, по обеспечивавшим их работу объектам газоэнергетического комплекса Украины, по инфраструктуре военного аэродрома, а также по ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Удар наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны регулярно сообщает об ударах по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 1 ноября российские военные нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, снабжающим предприятия ВПК Украины.

Двумя днями ранее, 30 октября, Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины. Удары были нанесены с воздуха, моря и земли, в том числе беспилотниками.