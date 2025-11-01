 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам и объектам энергетики ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам и объектам энергетики, снабжающим предприятия военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, под удар попали места хранения дальнобойных беспилотников ВСУ, пункты временного размещения украинских военных в 150 районах.

Минобороны сообщило о входе в село Рог в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Двумя днями ранее, 30 октября, Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины. По данным ведомства, атака стала ответом на удары по российским гражданским объектам. Удары были нанесены с воздуха, моря и земли, в том числе беспилотниками.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
беспилотники Минобороны военно-промышленный комплекс
