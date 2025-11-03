Катар пригрозил оставить Европу без газа

Фото: Michael Weber / imagebroker.com / Global Look Press

Катар предупредил Европу, что может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), если Евросоюз не смягчит директиву CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) о проверке всех цепочек поставок, заявил министр энергетики этого государства и глава QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби на конференции ADIPEC.

«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетике, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр пояснил, что Катар в ближайшее время не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.

Ранее Катар направил правительству Бельгии письмо с предупреждением о возможном сокращении поставок СПГ из-за CSDDD. Если достичь каких-либо смягчений не удастся, власти страны угрожают рассмотреть «альтернативные рынки» сбыта СПГ. С 2022 года Катар обеспечивает 12–14% потребностей ЕС в этом топливе.

Директива CSDDD представляет собой часть действий ЕС по достижению нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году. Она требует от работающих в ЕС крупных компаний выявлять и устранять потенциальные и фактические неблагоприятные воздействия на права человека и окружающую среду, возникающие в результате собственной деятельности компании, ее «дочек» и партнеров. Среди потенциально грозящих юрлицам мер штрафы в размере не менее чем 5% годовой выручки.

В 2022-м Bloomberg писал, что Катар намерен потребовать от стран ЕС подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа. При этом европейские страны сочли эти предложения «слишком жесткими», и переговоры зашли в тупик.