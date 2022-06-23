Bloomberg узнал о «жестких предложениях» Катара для замены газа из России

Катар намерен настаивать на 20-летних контрактах по поставкам СПГ в Евросоюз, несмотря на то, что европейские страны считают условия предложения «слишком жесткими», пишет агентство

Фото: Lukasz Szelemej / AP

Катар потребует от стран ЕС подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, европейские страны сочли катарские предложения «слишком жесткими» — переговоры о продолжительности импорта зашли в тупик еще в марте.

Так, страны ЕС, во главе с Германией, сопротивляются давлению Катара из-за опасений, что им придется продолжать импортировать СПГ даже тогда, когда регион провозгласит курс на сокращение выбросов. Если Катар не пересмотрит требования, то это поставит под угрозу способность Европы диверсифицировать поставки газа из России, пишет Bloomberg.

Ранее коммунальная компания Германии EnBW Energie Baden-Wuerttemberg подписала долгосрочный договор с американской Venture Global LNG на поставку СПГ, срок действия контракта — 20 лет. Так, с 2026 года США будут поставлять в Германию 1,5 млн тонн СПГ в год.

При этом, отмечает Bloomberg, у данного контракта «очень гибкие» условия, которые позволяют перенаправлять и даже отменять поставки, что может оказаться полезным, если в будущем спрос на газ в Германии упадет в условиях энергетического перехода.

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