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Катар пригрозил сократить поставки СПГ в Европу

Катар в очередной раз выразил недовольство директивой ЕС по борьбе с изменением климата. Страна считает, что ее требования подрывают суверенитет неевропейских государств, и угрожает найти «альтернативные рынки» сбыта СПГ
Фото: Thomas Koehler / photothek.net / Global Look Press
Фото: Thomas Koehler / photothek.net / Global Look Press

Катар направил правительству Бельгии письмо с предупреждением о возможном сокращении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из-за Директивы о комплексной проверке корпоративной устойчивости. С содержанием документа ознакомились Reuters и Welt. Последнему изданию Еврокомиссия подтвердила получение письма.

Директива представляет собой часть действий ЕС по достижению нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году. Она требует от работающих в ЕС крупных компаний выявлять и устранять потенциальные и фактические неблагоприятные воздействия на права человека и окружающую среду, возникающие в результате собственной деятельности компании, ее «дочек» и партнеров. Welt и Reuters указывали, что среди потенциально грозящих юрлицам мер штрафы в размере не менее чем 5% годовой выручки.

В конце прошлого года Катар уже выражал недовольство из-за директивы и потенциально грозящих по ней штрафов для компании QatarEnergy. Сейчас правительство страны выразило удовлетворение некоторыми изменениями, внесенными в документ, однако Катар настаивает на корректировках ст. 22 «Борьба с изменением климата».

«Требуя от неевропейских организаций принятия планов перехода к климатической нейтральности, которые по многим ключевым аспектам выходят за рамки целей и духа Парижского соглашения [по климату 2015 года], директива подрывает суверенитет других государств и ставит под угрозу их право устанавливать собственные определяемые на национальном уровне вклады [в снижение выбросов парниковых газов согласно соглашению]», — сказано в письме.

Если достичь каких-либо смягчений не удастся, Катар угрожает рассмотреть «альтернативные рынки» сбыта СПГ. Reuters отмечает, что с 2022 года Катар обеспечивает 12–14% потребностей ЕС в СПГ, а Welt указывает, что без этого поставщика для союза вряд ли будет возможно выполнить план по отказу от российских углеводородов. По данным Reuters, ЕС хочет отказаться от них в начале 2027-го — раньше срок был установлен на конец того же года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что благополучие Европы в том числе держалось на дешевой российской энергии и в ЕС, отказавшись от нее, «сами себе отрезали ногу».

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