Премьер Китая прибыл в Москву на переговоры с Путиным и Мишустиным

Ли Цян (Фото: Jade Gao / Getty Images)

Премьер Госсовета Китая Ли Цян прибыл с официальным визитом в Москву, передает ТАСС.

Самолет Ли Цяна приземлился во Внуково — в терминале аэропорта подняли китайские и российские флаги, а также исполнили гимны двух стран. У трапа Ли Цяна встретили замглавы МИДа Андрей Руденко, посол России в Китае Игорь Моргулов и другие.

Ли Цян прилетел в Россию по приглашению своего коллеги Михаила Мишустина. Глава Госсовета проведет переговоры с ним, а также с президентом Владимиром Путиным.

Как сообщила ранее пресс-служба российского правительства, визит Ли Цяна продлится два дня. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, а особое внимание уделят расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В пресс-службе китайского МИДа отмечали, что в августе Ли Цян также посетит Белоруссию.