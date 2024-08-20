Премьер Китая прибыл в Москву на переговоры с Путиным и Мишустиным
Премьер Госсовета Китая Ли Цян прибыл с официальным визитом в Москву, передает ТАСС.
Самолет Ли Цяна приземлился во Внуково — в терминале аэропорта подняли китайские и российские флаги, а также исполнили гимны двух стран. У трапа Ли Цяна встретили замглавы МИДа Андрей Руденко, посол России в Китае Игорь Моргулов и другие.
Ли Цян прилетел в Россию по приглашению своего коллеги Михаила Мишустина. Глава Госсовета проведет переговоры с ним, а также с президентом Владимиром Путиным.
Как сообщила ранее пресс-служба российского правительства, визит Ли Цяна продлится два дня. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, а особое внимание уделят расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
В пресс-службе китайского МИДа отмечали, что в августе Ли Цян также посетит Белоруссию.
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