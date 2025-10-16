Путин анонсировал встречу с Мишустиным в ближайшие дни
В ближайшие два дня президент России Владимир Путин проведет совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.
«У нас завтра или послезавтра с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] наша очередная регулярная встреча. Мы с председателем правительства встречаемся, это не освещается в СМИ, но мы работаем», — сказал он.
Совещание с членами правительства прошло 15 октября.
Одной из тем обсуждения стало дорожное строительство. Во время совещания глава государства открыл новые дорожные объекты в Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане и Карелии.
