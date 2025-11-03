Трамп отчитал журналистку, пошутив про «секретные планы» против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп отчитал журналисту, спросившую у него о планах вооруженных сил нанести удар по Венесуэле. Аудиозапись разговора главы государства с журналистами опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Предположим, что у нас есть план. Могу ли я ответить вам это честно? Да, у нас есть планы. У нас очень секретные планы. Ну, кто бы мог такое сказать? Вы понимаете, что за вопрос задали?» — сыронизировал Дональд Трамп в ответ на вопрос репортера, планирует ли Белый дом нанести удар по Венесуэле.

Ранее Miami Herald выяснила, что Белый дом одобрил нанесение ударов по военным целям в Венесуэле. Позднее эту информацию The New York Post подтвердил источник в Белом доме. Сам Дональд Трамп 31 октября заявил, что пока ничего не решил.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Miami Herald в соцсети X, написал, что газета опубликовала «фейк».

Напряженность в Карибском регионе резко возросла этой осенью после серии ракетных ударов США, нанесенных по судам, которые, по утверждению администрации Трампа, используют венесуэльские и колумбийские наркокартели для контрабанды запрещенных веществ.

С начала сентября было проведено по меньшей мере 13 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 60 человек. Американский президент объяснил действия военных «войной» с преступными группировками.