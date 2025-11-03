 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп рассказал, с кем сложнее договариваться — с Путиным или Си

Трамп назвал Путина и Си жесткими и умными лидерами, с ними не стоит играть

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются «жесткими и умными» лидерами, заявил глава американского государства Дональд Трамп в интервью в интервью CBS News.

Отвечая на вопрос о том, с кем сложнее договариваться — с Путиным или Си, Трамп отметил, что переговоры с обоими лидерами даются нелегко и подчеркнул, что с ними «не стоит играть».

«С этими людьми не стоит играть. К этим людям нужно относиться очень серьезно. Они не входят и не говорят: «О, какой прекрасный день, правда? Посмотрите, как красиво. Светит солнце, так приятно». Это серьезные люди. Это люди, которые являются жесткими и умными лидерами», — сказал президент США.

Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином
Политика

30 октября Трамп встретился с председателем Китая в Пусане на полях саммита АТЭС. Переговоры длились около 1 часа 40 минут и прошли на фоне обострения торгового конфликта между странами. Вскоре после завершения разговора Трамп заявил, что встреча «была отличной» и предрек «вечный мир и успех».

Он объявил о снижении пошлины на китайскую продукцию с 57 до 47% и отменил планируемое введение дополнительных пошлин. В частности, он сократил вдвое «фентаниловый тариф» — с 20 до 10%.

Переговоры Путина и Трампа состоялись несколько раз, последние из них прошли по телефону 16 октября. По их итогам лидеры договорились провести второй двусторонний саммит в Будапеште, однако вскоре президент США заявил, что отменил встречу — по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал «искреннее желание» американского лидера разрешить конфликты, что «вызывает только позитивные чувства». Однако, по словам Пескова, «иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью», поскольку конфликт на Украине «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно».

Александра Озерова
Дональд Трамп Владимир Путин Си Цзиньпин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
