Трамп назвал Путина и Си жесткими и умными лидерами, с ними не стоит играть

Трамп рассказал, с кем сложнее договариваться — с Путиным или Си

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются «жесткими и умными» лидерами, заявил глава американского государства Дональд Трамп в интервью в интервью CBS News.

Отвечая на вопрос о том, с кем сложнее договариваться — с Путиным или Си, Трамп отметил, что переговоры с обоими лидерами даются нелегко и подчеркнул, что с ними «не стоит играть».

«С этими людьми не стоит играть. К этим людям нужно относиться очень серьезно. Они не входят и не говорят: «О, какой прекрасный день, правда? Посмотрите, как красиво. Светит солнце, так приятно». Это серьезные люди. Это люди, которые являются жесткими и умными лидерами», — сказал президент США.

30 октября Трамп встретился с председателем Китая в Пусане на полях саммита АТЭС. Переговоры длились около 1 часа 40 минут и прошли на фоне обострения торгового конфликта между странами. Вскоре после завершения разговора Трамп заявил, что встреча «была отличной» и предрек «вечный мир и успех».

Он объявил о снижении пошлины на китайскую продукцию с 57 до 47% и отменил планируемое введение дополнительных пошлин. В частности, он сократил вдвое «фентаниловый тариф» — с 20 до 10%.

Переговоры Путина и Трампа состоялись несколько раз, последние из них прошли по телефону 16 октября. По их итогам лидеры договорились провести второй двусторонний саммит в Будапеште, однако вскоре президент США заявил, что отменил встречу — по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал «искреннее желание» американского лидера разрешить конфликты, что «вызывает только позитивные чувства». Однако, по словам Пескова, «иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью», поскольку конфликт на Украине «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно».