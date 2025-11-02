Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина «была отличной» для обеих стран, заявил республиканец в Truth Social.

Переговоры, по его словам, приведут к «вечному миру и успеху». «Да благословит Бог Китай и США!», — добавил он.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась 30 октября в Пусане на полях саммита АТЭС. Переговоры длились около 1 часа 40 минут и прошли на фоне обострения торгового конфликта между странами.

По итогам встречи Трамп объявил о снижении пошлины на китайскую продукцию с 57 до 47% и отменил планируемое введение дополнительных пошлин. В частности, он сократил вдвое «фентаниловый тариф» — с 20 до 10%. Как отметил американский лидер, Китай обязался «приложить все усилия для прекращения потока» опасного вещества в США.