 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином

Сюжет
Торговая война США

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина «была отличной» для обеих стран, заявил республиканец в Truth Social.

Переговоры, по его словам, приведут к «вечному миру и успеху». «Да благословит Бог Китай и США!», — добавил он.

Приведет ли встреча Трампа и Си к разрядке в торговой войне
Политика
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась 30 октября в Пусане на полях саммита АТЭС. Переговоры длились около 1 часа 40 минут и прошли на фоне обострения торгового конфликта между странами.

По итогам встречи Трамп объявил о снижении пошлины на китайскую продукцию с 57 до 47% и отменил планируемое введение дополнительных пошлин. В частности, он сократил вдвое «фентаниловый тариф» — с 20 до 10%. Как отметил американский лидер, Китай обязался «приложить все усилия для прекращения потока» опасного вещества в США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Си Цзиньпин США Китай переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Политика
Трамп заявил о принятии «выдающихся решений» на встрече с Си Цзиньпином
Политика
Песков заявил о постоянном контакте Путина с Си Цзиньпином
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Британии заявили о давлении Трампа на Европу для усиления помощи Киеву Политика, 03:22
В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО Политика, 02:47
В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом Политика, 02:40
Хегсет заявил, что он и Трамп считают отношения с КНР лучшими как никогда Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Туапсе из-за падения дронов загорелась портовая инфраструктура Политика, 02:14
Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином Политика, 02:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после приказа Трампа Политика, 01:48
В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов Общество, 01:35
Аэропорт Самары приостановил прием и отправку самолетов Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 00:59
Трамп поручил Пентагону подготовиться к военным действиям в Нигерии Политика, 00:49
Гладков заявил, что на Белгородском водохранилище продолжается сброс воды Политика, 00:44