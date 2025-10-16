ХАМАС сообщил о необходимости спецоборудования для поиска тел заложников

Движению ХАМАС необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение группировки.

ХАМАС должен передать Израилю еще 20 останков похищенных израильтян.

«Возвращение того, что осталось от тел заложников [которые не были возвращены] требует больших усилий и специального оборудования для поиска, и мы прилагаем большие усилия для решения этой проблемы», — говорится в сообщении движения.

Министр обороны Исраэль Кац пригрозил возобновить боевые действия, если ХАМАС не выполнит соглашение. Однако ХАМАС накануне передачи тел заявило, что выполнило свои обязательства по соглашению о прекращении огня, вернув всех живых заложников и тела всех погибших пленников, «до которых ему удалось добраться».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тела многих погибших израильтян находятся в труднодоступных местах.

«Некоторые из этих тел находятся под завалами, <...> некоторые из них находятся в туннелях, которые находятся глубоко под землей», — сказал он.

В рамках плана урегулирования, который состоит из 20 пунктов, стороны договорились об освобождении заложников. Соглашение также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Армии обороны Израиля из сектора Газа.