 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ХАМАС сообщил о необходимости спецоборудования для поиска тел заложников

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Движению ХАМАС необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение группировки.

ХАМАС должен передать Израилю еще 20 останков похищенных израильтян.

«Возвращение того, что осталось от тел заложников [которые не были возвращены] требует больших усилий и специального оборудования для поиска, и мы прилагаем большие усилия для решения этой проблемы», — говорится в сообщении движения.

Министр обороны Исраэль Кац пригрозил возобновить боевые действия, если ХАМАС не выполнит соглашение. Однако ХАМАС накануне передачи тел заявило, что выполнило свои обязательства по соглашению о прекращении огня, вернув всех живых заложников и тела всех погибших пленников, «до которых ему удалось добраться».

ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников
Политика
Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тела многих погибших израильтян находятся в труднодоступных местах.

«Некоторые из этих тел находятся под завалами, <...> некоторые из них находятся в туннелях, которые находятся глубоко под землей», — сказал он.

В рамках плана урегулирования, который состоит из 20 пунктов, стороны договорились об освобождении заложников. Соглашение также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Армии обороны Израиля из сектора Газа.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
ХАМАС Израиль заложники тела
Материалы по теме
В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Политика
Как освобождали захваченных ХАМАС заложников. Таймлайн
Общество
Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению после возвращения заложников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
ПВО сбила несколько дронов, летевших на Воронежскую область Политика, 05:57
Над четырьмя районами Ростовской области сбили дроны Политика, 05:53
Аэропорт Тамбова возобновил работу Политика, 05:35
В США заявили, что ждут от Токио отказа от российских энергоносителей Политика, 05:26
Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку Общество, 05:26
Россияне назвали уровень зарплаты бедности, богатства и ощущения счастья Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
ХАМАС сообщил о необходимости спецоборудования для поиска тел заложников Политика, 04:52
В Польше назвали ситуацию с БПЛА «тактически глупой и контрпродуктивной» Политика, 04:39
В Госдуме объяснили, почему майские праздники в 2026 году будут короче Общество, 04:26
В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек Общество, 03:59
Аэропорт Саратова возобновил полеты менее чем через час Политика, 03:51
Число украинских беженцев в ФРГ увеличилось в 10 раз Политика, 03:45
В аэропортах Самары и Саратова приостановили полеты Политика, 03:19