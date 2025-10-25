 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
0

Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел погибших заложников

Если в течение ближайших 48 часов палестинское движение ХАМАС не начнет возвращать тела погибших заложников, включая двух граждан США, против него будут приняты меры, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«ХАМАС должен будет быстро начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мире, примут меры», — написал он.

По его словам, на Ближнем Востоке сейчас установился прочный мир, который, как считает республиканец, может стать «вечным». Трамп подчеркнул, что от действий ХАМАС в ближайшие два дня зависит, как будут развиваться события дальше.

Президент пояснил, что его заявление о справедливом отношении к обеим сторонам относится лишь к случаю, если они выполнят свои обязательства. Он отметил, что некоторые тела могут быть возвращены уже сейчас, однако представители движения этого не делают «по какой-то причине». «Посмотрим, что они будут делать в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим.», — резюмировал он.

Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС остается в силе
Политика
Фото:Shir Torem / Reuters

Договоренность об освобождении заложников была достигнута в рамках плана урегулирования из 20 пунктов, предложенного президентом Трампом.

Утром 13 октября ХАМАС передало Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников в рамках мирного соглашения. На тот момент в Газе оставались тела 28 погибших пленников. На следующий день группировка передала Израилю четыре тела погибших заложников. Впоследствии Тель-Авив получил еще трех погибших заложников — 18-го и 19-го октября.

В ХАМАС ранее заявили, что движению необходимо специальное оборудование для поисков оставшихся тел. «Возвращение того, что осталось от тел заложников [которые не были возвращены] требует больших усилий и специального оборудования для поиска, и мы прилагаем большие усилия для решения этой проблемы», — сообщила группировка.

