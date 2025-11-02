В порту Кавказ в Керченском проливе загорелся буксир
В порту Кавказ, расположенном на косе Чушка в Керченском проливе, загорелся буксир, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Ведомство организовало проверку по факту возгорания. Новороссийская транспортная прокуратура также проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
Порт Кавказ расположен в северной части Керченского пролива на Таманском полуострове и является одним из крупнейших портов России и важным транспортным узлом Краснодарского края.
Порт обслуживает грузовые и пассажирские перевозки. До строительства Крымского моста порт использовался для организации паромной переправы и служил связующим звеном между Россией и полуостровом.
В период с 9.00 мск до 12.00 мск дежурные средства ПВО сбили 15 украинских дронов, из них 14 беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края и один беспилотник — над акваторией Черного моря.
Минувшей ночью в порту Туапсе упавшие фрагменты беспилотника повредили танкер и нефтеналивной терминал. Пострадала палубная надстройка, экипаж эвакуировали, возник пожар. Позже стало известно о повреждении двух иностранных гражданских судов в результате ночной атаки дронов.
В ночь на 2 ноября над Краснодарским краем сбили 32 беспилотника.
