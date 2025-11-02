В Туапсе при атаке на порт повреждены два иностранных гражданских судна

Два иностранных гражданских судна повреждены при атаке беспилотников в порту Туапсе минувшей ночью. Перед этим оперштаб сообщил о повреждении танкера и нефтеналивного терминала в порту, экипаж эвакуировали

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В результате ночной атаки беспилотников на порт Туапсе были повреждены два иностранных гражданских судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», — говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

По данным Минобороны, в ночь на 2 ноября над Краснодарским краем были сбиты 32 беспилотника. Обломки дронов обнаружены в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа, а также Геленджике.

Оперштаб сообщал, что в порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. На судне возник пожар, повреждена палубная надстройка. Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала. Экипаж танкера эвакуировали.

Морской порт расположен на Кавказском побережье Черного моря в вершине бухты Туапсе, к юго-востоку от мыса Кодош. Здесь осуществляется перевалка генеральных грузов, нефти и нефтепродуктов, зерна, минеральных удобрений, сельхозпродукции и навалочных грузов, включая уголь. Порт обслуживает морские торговые пути с более чем 27 странами.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами были сбиты 164 украинских беспилотника. В целях безопасности прием и отправку рейсов приостанавливали более десятка российских аэропортов, в том числе Сочи, Краснодара и Геленджика.