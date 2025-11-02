Над Черным морем и Краснодарским краем за три часа сбили 15 дронов
В период с 9.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Из них 14 дронов сбили над территорией Краснодарского края и один беспилотник — над акваторией Черного моря.
Днем 2 ноября в Геленджике, Анапе и Туапсе обнаружили фрагменты дронов — упавшие беспилотники повредили несколько домов и квартир, а также автомобиль. Пострадавших не было.
Прошедшей ночью мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал о работе ПВО, на фоне атак дронов аэропорт города временно закрывали для полетов.
Ночью в порту Туапсе упавшие обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал. Пострадала палубная надстройка, экипаж эвакуировали, возник пожар. Позже оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении двух иностранных гражданских судов в результате ночной атаки беспилотников.
В ночь на 2 ноября над Краснодарским краем сбили 32 дрона.
