Над Черным морем и Краснодарским краем за три часа сбили 15 дронов

Фото: Минобороны России

В период с 9.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них 14 дронов сбили над территорией Краснодарского края и один беспилотник — над акваторией Черного моря.

Днем 2 ноября в Геленджике, Анапе и Туапсе обнаружили фрагменты дронов — упавшие беспилотники повредили несколько домов и квартир, а также автомобиль. Пострадавших не было.

Прошедшей ночью мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал о работе ПВО, на фоне атак дронов аэропорт города временно закрывали для полетов.

Ночью в порту Туапсе упавшие обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал. Пострадала палубная надстройка, экипаж эвакуировали, возник пожар. Позже оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении двух иностранных гражданских судов в результате ночной атаки беспилотников.

В ночь на 2 ноября над Краснодарским краем сбили 32 дрона.