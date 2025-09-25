 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

СК расследует атаку дронов ВСУ на Новороссийск, при которой погибли двое

СК: обстоятельства атаки дронов в Новороссийске и причастные будут установлены
Сюжет
Военная операция на Украине

Следственный комитет расследует обстоятельства атаки украинских беспилотников на Новороссийск Краснодарского края, сообщили в ведомстве.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

В Новороссийске при налете беспилотников, по последним данным, два человека погибли, еще 12 пострадали. По данным кубанского оперштаба, повреждены 20 автомобилей, три из которых сгорели, а также семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий возник пожар.

Число пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске и Туапсе выросло до 16
Политика

Помимо этого, беспилотники ВСУ атаковали Туапсе в Краснодарском крае. Там пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

СК расследует атаку дронов ВСУ на Новороссийск, при которой погибли двое
Video

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Краснодарский край Следственный комитет Новороссийск беспилотники
