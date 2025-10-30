В трех районах Ростовской области сбили дроны

Силы ПВО перехватили беспилотники над Верхнедонским, Чертковским и Шолоховским районами на севере Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Он добавил, что в хуторе Касьяновка Чертковского района в результате атаки БПЛА выбиты окна в двух частных домах. Слюсарь отметил, что пострадавших нет. Последствия атаки уточняются.

В ночь на 30 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести дронов, летевших на столицу. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что над несколькими районами ввели план «Ковер».

На фоне беспилотной опасности ограничительные меры вводили в семи российских аэропортах, включая два столичных — Внуково и Домодедово. Ограничения в них на момент публикации сняли.