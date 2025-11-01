Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над регионами России 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Большинство пришлось на акваторию Черного моря, где сбили 21 дрон, еще четыре перехватили в Ростовской области, три в Крыму, один — в Курской области.
До этого военное ведомство отчиталось о том, что с 17:00 до 20:00 мск ПВО сбила шесть украинских дронов: четыре над территорией Курской области, еще два над Белгородской.
