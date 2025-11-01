 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над регионами России 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство пришлось на акваторию Черного моря, где сбили 21 дрон, еще четыре перехватили в Ростовской области, три в Крыму, один — в Курской области.

Во Владимире ликвидировали последствия атаки дронов на энергообъект
Политика

До этого военное ведомство отчиталось о том, что с 17:00 до 20:00 мск ПВО сбила шесть украинских дронов: четыре над территорией Курской области, еще два над Белгородской.

