Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над регионами России 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство пришлось на акваторию Черного моря, где сбили 21 дрон, еще четыре перехватили в Ростовской области, три в Крыму, один — в Курской области.

До этого военное ведомство отчиталось о том, что с 17:00 до 20:00 мск ПВО сбила шесть украинских дронов: четыре над территорией Курской области, еще два над Белгородской.