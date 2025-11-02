До 12 возросло число аэропортов, приостановивших полеты с вечера 1 ноября
Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска приостановили полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Таким, образом, отправку и прием самолетов с вечера 1 ноября приостановили 12 авиагаваней. Ограничения также действуют в аэропортах Казани, Оренбурга, Ульяновска, Самары, Пензы, Краснодара, Сочи, Саратова, Волгограда и Геленджика.
Мэры ряда указанных городов сообщали о беспилотной опасности, а в Оренбурге и Пензе действует план «Ковер», который вводят при нарушении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
Кроме того, в ночь на 2 ноября главы Сочи, Геленджика и Туапсинского округа заявили о том, что в их городах работает ПВО.
