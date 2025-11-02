 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
До 12 возросло число аэропортов, приостановивших полеты с вечера 1 ноября

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска приостановили полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Таким, образом, отправку и прием самолетов с вечера 1 ноября приостановили 12 авиагаваней. Ограничения также действуют в аэропортах Казани, Оренбурга, Ульяновска, Самары, Пензы, Краснодара, Сочи, Саратова, Волгограда и Геленджика.

Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Мэры ряда указанных городов сообщали о беспилотной опасности, а в Оренбурге и Пензе действует план «Ковер», который вводят при нарушении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Кроме того, в ночь на 2 ноября главы Сочи, Геленджика и Туапсинского округа заявили о том, что в их городах работает ПВО.

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Кремль заявил о желании сохранить конфликт США и Венесуэлы в мирном русле Политика, 04:58
Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии Общество, 04:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
До 12 возросло число аэропортов, приостановивших полеты с вечера 1 ноября Политика, 04:19
Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год Общество, 04:00
Аэропорты еще трех городов приостановили полеты Политика, 03:57
Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер Политика, 03:37
В Британии заявили о давлении Трампа на Европу для усиления помощи Киеву Политика, 03:22
В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО Политика, 02:47
В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом Политика, 02:40
Хегсет заявил, что он и Трамп считают отношения с КНР лучшими как никогда Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Туапсе из-за падения дронов загорелась портовая инфраструктура Политика, 02:14
Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином Политика, 02:02