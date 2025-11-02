Аэропорты еще трех городов приостановили полеты
Аэропорты Казани, Оренбурга и Ульяновска приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он пояснил, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Таким, образом, временно отправку и прием самолетов с вечера 1 ноября прекратили десять авиагаваней — ограничения также действуют в аэропортах Самары, Пензы, Краснодара, Сочи, Саратова, Волгограда и Геленджика.
Кроем того, в Оренбурге на фоне объявленной ранее беспилотной опасности ввели план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Такой режим действует и в Пензенской области.
План «Ковер» — это особый авиационный режим, вводимый при нарушении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его объявления все самолеты обязаны покинуть зону или немедленно приземлиться. Сигнал поступает гражданским бортам от диспетчеров, военным — от дежурного ПВО.
