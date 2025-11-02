 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пензенской области ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области ввели план «Ковер», заявил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.

О введенных мерах он написал в 23:55 мск. Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

План «Ковер» — это особый авиационный режим, вводимый при нарушении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его объявления все самолеты обязаны покинуть зону или немедленно приземлиться. Сигнал поступает гражданским бортам от диспетчеров, военным — от дежурного ПВО.

Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе
Политика

В 23:09 Мельниченко объявил в Пензенской области режим «Беспилотная опасность», а также предупредил о введении временных ограничений на работу мобильного интернета.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Полина Дуганова
Пензенская область Олег Мельниченко аэропорты
