В Пензенской области ввели план «Ковер», заявил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.

О введенных мерах он написал в 23:55 мск. Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

План «Ковер» — это особый авиационный режим, вводимый при нарушении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его объявления все самолеты обязаны покинуть зону или немедленно приземлиться. Сигнал поступает гражданским бортам от диспетчеров, военным — от дежурного ПВО.

В 23:09 Мельниченко объявил в Пензенской области режим «Беспилотная опасность», а также предупредил о введении временных ограничений на работу мобильного интернета.