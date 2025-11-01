Часть Запорожской области осталась без электроснабжения после атаки ВСУ
Часть Запорожской области осталась без электричества после атаки ВСУ на энергетические объекты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Глава региона отметил, что специалисты работают над восстановлением подачи электричества.
7 октября после налета беспилотников на всей Запорожской области произошел блэкаут. Электроснабжение восстановили в этот же день.
23 октября на Запорожской атомной электростанции спустя месяц возобновили подачу электроэнергии. С 23 сентября после выведения из строя линии электропередачи «Днепровская» АЭС питали резервные дизель-генераторы.
Отключение «Днепровской» стало десятым случаем потери внешнего электроснабжения станции из-за атак ВСУ.
