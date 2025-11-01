 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Часть Запорожской области осталась без электроснабжения после атаки ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Часть Запорожской области осталась без электричества после атаки ВСУ на энергетические объекты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что специалисты работают над восстановлением подачи электричества.

На Запорожской АЭС спустя месяц восстановили внешнее электроснабжение
Политика
Запорожская АЭС

7 октября после налета беспилотников на всей Запорожской области произошел блэкаут. Электроснабжение восстановили в этот же день.

23 октября на Запорожской атомной электростанции спустя месяц возобновили подачу электроэнергии. С 23 сентября после выведения из строя линии электропередачи «Днепровская» АЭС питали резервные дизель-генераторы.

Отключение «Днепровской» стало десятым случаем потери внешнего электроснабжения станции из-за атак ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Александра Озерова
Евгений Балицкий Запорожская область электричество электроснабжение
Материалы по теме
На Запорожской АЭС спустя месяц восстановили внешнее электроснабжение
Политика
На Сахалине полностью восстановили электроснабжение после аварии
Общество
В части Черниговской и Киевской областей пропало электричество
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров Политика, 22:37
Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин» Политика, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Ведущие попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Видео Общество, 22:26
«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне РПЛ Спорт, 22:15
МИД осудил применение США «избыточной военной силы» в Карибском бассейне Политика, 22:12
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Бельгии над военной базой заметили беспилотники Политика, 22:10
Аэропорты Волгограда и Геленджика приостановили полеты Политика, 22:10
Часть Запорожской области осталась без электроснабжения после атаки ВСУ Политика, 22:09
МИД фразой «далековато заплыли» оценил переброску флота США к Венесуэле Политика, 22:01
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби КХЛ, забив на последней минуте Спорт, 21:59
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45