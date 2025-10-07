На всей территории Запорожской области пропал свет
Электроснабжение отсутствует на всей территории Запорожской области после атаки беспилотников, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», — написал губернатор.
Балицкий попросил проявить терпение и пообещал, что электричество вернут «к вечеру».
Информацию об отключениях света подтвердили в пресс-службе регионального Минэнерго.
На прошлой неделе три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов, также из-за падения обломков возникли два крупных пожара.
В ночь на 6 октября над Россией был сбит 251 дрон. В Тюмени после обнаружения беспилотников начались перебои со связью.
