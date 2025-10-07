 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Запорожской области восстановили подачу электричества

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Специалисты восстановили электроснабжение на всей территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Спустя примерно полчаса Балицкий опубликовал новый пост, в котором ответил на сообщения от жителей о том, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение находится еще в стадии восстановления.

«Во избежание перегрузок на сетях подключение проводится поэтапно. Подключается один населенный пункт за другим», — уточнил губернатор.

На всей территории Запорожской области пропал свет
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Днем 7 октября Балицкий сообщил об отключении света по всей Запорожской области после атаки украинских дронов. Глава региона тогда отметил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, водоснабжение и критическую инфраструктуру обеспечивали генераторы.

Софья Полковникова
Запорожская область Евгений Балицкий электроснабжение
