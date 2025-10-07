В Запорожской области восстановили подачу электричества
Специалисты восстановили электроснабжение на всей территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Спустя примерно полчаса Балицкий опубликовал новый пост, в котором ответил на сообщения от жителей о том, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение находится еще в стадии восстановления.
«Во избежание перегрузок на сетях подключение проводится поэтапно. Подключается один населенный пункт за другим», — уточнил губернатор.
Днем 7 октября Балицкий сообщил об отключении света по всей Запорожской области после атаки украинских дронов. Глава региона тогда отметил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, водоснабжение и критическую инфраструктуру обеспечивали генераторы.
