Банк Revolut объяснил причины закрытия счетов некоторых россиян

Банк Revolut обязан соблюдать законы и нормативные акты о санкциях во всех юрисдикциях, в которых осуществляет свою деятельность. Так пресс-служба финансовой организации прокомментировала РБК информацию о закрытии счетов российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена.

«Как глобально регулируемое финансовое учреждение Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut», — ответили РБК в банке.

1 ноября банк прислал клиентам два сообщения — в одном попросил предоставить копию вида на жительство, во втором сообщил о закрытии счетов, после чего предоставить соответствующие документы невозможно. Как уточнила Русская служба Би-би-си, некоторые российские клиенты заранее уточняли у банка, заблокируют ли счета после начала действия санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».

Банк Revolut начал закрывать счета некоторых россиян
Экономика
Фото:David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября. Он включает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно используемых для перевозки российской нефти.

Российские власти считают западные санкции незаконными.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Александра Озерова
Revolut закрытие счетов россияне санкции санкции против России
