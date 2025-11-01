Банк Revolut объяснил причины закрытия счетов некоторых россиян

Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / ТАСС

Банк Revolut обязан соблюдать законы и нормативные акты о санкциях во всех юрисдикциях, в которых осуществляет свою деятельность. Так пресс-служба финансовой организации прокомментировала РБК информацию о закрытии счетов российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена.

«Как глобально регулируемое финансовое учреждение Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut», — ответили РБК в банке.

1 ноября банк прислал клиентам два сообщения — в одном попросил предоставить копию вида на жительство, во втором сообщил о закрытии счетов, после чего предоставить соответствующие документы невозможно. Как уточнила Русская служба Би-би-си, некоторые российские клиенты заранее уточняли у банка, заблокируют ли счета после начала действия санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».

19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября. Он включает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно используемых для перевозки российской нефти.

Российские власти считают западные санкции незаконными.