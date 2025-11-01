 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Банк Revolut начал закрывать счета россиян без ВНЖ Евросоюза

Сюжет
Война санкций
Цифровой банк Revolut позволял открывать счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D. Банк основал выходец из России Николай Сторонский, который в 2022 году отказался от гражданства
Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский цифровой банк Revolut из-за новых санкций против России закрывает счета российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена, сообщает Русская служба Би-би-си.

По ее данным, 1 ноября банк прислал клиентам два сообщения — в одном попросил предоставить копию вида на жительство, во втором сообщил о закрытии счетов, после чего предоставить соответствующие документы невозможно. Как уточнила Би-би-си, некоторые российские клиенты заранее уточняли у банка, заблокируют счета после начала действия санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».

«Как глобально регулируемое финансовое учреждение, Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut», — заявили РБК в пресс-службе банка.

Revolut был основан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В мае 2022 года британские власти выразили опасения по поводу Revolut, в том числе из-за связи Сторонского с Россией, сообщал Bloomberg. В октябре того же года Сторонский отказался от российского гражданства.

У компании есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024 года.

Банк Revolut с 2022 года перестал допускать регистрацию новых аккаунтов для граждан России без резидентства в ЕС и ограничил переводы в Россию, однако открывает счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D.

19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября. Он включает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно, используемых для перевозки российской нефти.

Российские власти считают западные санкции незаконными.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
американские санкции Военная операция на Украине Великобритания Revolut
