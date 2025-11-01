Банк Revolut начал закрывать счета россиян без ВНЖ Евросоюза

Цифровой банк Revolut позволял открывать счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D. Банк основал выходец из России Николай Сторонский, который в 2022 году отказался от гражданства

Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский цифровой банк Revolut из-за новых санкций против России закрывает счета российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена, сообщает Русская служба Би-би-си.

По ее данным, 1 ноября банк прислал клиентам два сообщения — в одном попросил предоставить копию вида на жительство, во втором сообщил о закрытии счетов, после чего предоставить соответствующие документы невозможно. Как уточнила Би-би-си, некоторые российские клиенты заранее уточняли у банка, заблокируют счета после начала действия санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».

«Как глобально регулируемое финансовое учреждение, Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut», — заявили РБК в пресс-службе банка.

Revolut был основан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В мае 2022 года британские власти выразили опасения по поводу Revolut, в том числе из-за связи Сторонского с Россией, сообщал Bloomberg. В октябре того же года Сторонский отказался от российского гражданства. У компании есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024 года. Банк Revolut с 2022 года перестал допускать регистрацию новых аккаунтов для граждан России без резидентства в ЕС и ограничил переводы в Россию, однако открывает счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D.

19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября. Он включает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно, используемых для перевозки российской нефти.

Российские власти считают западные санкции незаконными.