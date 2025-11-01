 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Уголовное дело против журналистки «Дождя» Котрикадзе направлено в суд

Екатерина Котрикадзе
Екатерина Котрикадзе (Фото: katerina.kotrikadze / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении журналистки телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Екатерины Котрикадзе (внесена в реестр иноагентов Минюста), которое касается распространения фейков о действиях вооруженных сил.

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

«Следствием установлено, что в 2022 году Котрикадзе публично разместила в одном из мессенджеров в открытом доступе для неограниченного круга лиц несколько публикаций. Согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, в них содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — говорится в сообщении.

Обвинение выдвинуто по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет.

Котрикадзе объявлена в розыск, уголовное дело передано для направления в суд.

СК завел дело на главреда «Дождя» Тихона Дзядко
Политика
Тихон Дзядко (признан в России иноагентом и нежелательной организацией)

Уголовное дело о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов против Котрикадзе, ведущую того же телеканала Валерию Ратникову (признана иноагентом в России), а также на главного редактора телеканала Тихона Дзядко (также включен в реестр иноагентов) завели в июле. В октябре Котрикадзе заочно арестовали, позже ее внесли в список террористов и экстремистов.

Иноагентом ее признали в октябре 2022 года.

Котрикадзе стала руководителем информационной службы и ведущей телеканала «Дождь» в сентябре 2020 года, до того она работала на российском телевидении с 2003 года.

