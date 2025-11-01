NYT назвала «тайных» спонсоров постройки бального зала в Белом доме

Фото: Eric Lee / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа утаила сведения о некоторых спонсорах строительства нового бального зала в Белом доме, несмотря на обещание полной прозрачности в вопросе финансирования проекта, пишет The New York Times (NYT).

Речь идет об американских корпорациях и предпринимателях, которые, как утверждает издание, могут получить наибольшую выгоду или проиграть от некоторых решений Трампа. Журналисты не обнаружили их среди почти 40 доноров, список которых Белый дом обнародовал в конце октября 2025 года.

В частности, не упомянута инвестиционная компания BlackRock, которую, как пишет NYT, администрация Трампа прежде критиковала за поддержку «экологических, социальных и управленческих инициатив».

В представленном публике перечне отсутствует и миллиардер-финансист Джефф Ясс, который является одним из ключевых инвесторов в покупке американского сегмента соцести TikTok у китайской ByteDance. Как и Blackrock, Ясс пожертвовал на бальный зал не менее $2,5 млн, отмечает газета.

Также не были включены в публичный список спонсоров главный американский чипмейкер Nvidia, который выиграет от торгового соглашения США и Китая, и две страховые компании, добивающиеся увеличения компенсации своих расходов по федеральной программе медстрахования Medicare.

В Белом доме, в свою очередь, объяснили, что всегда предоставляют спонсорам проекта выбор: сохранить анонимность или быть раскрытыми.

О желании построить бальный зал в восточной части Белого дома Трамп заявил в феврале 2025 года. Постройка площадью 8,3 тыс. кв. м сможет вместить около 650 человек. Было заявлено, что на проект стоимостью до $300 млн пойдут пожертвования частных лиц и компаний, а также собственные средства Трампа. В результате должно быть «модернизировано и перестроено» все восточное крыло здания.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала этот проект «главным приоритетом» Трампа.