Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
В Белом доме назвали строительство бального зала «приоритетом Трампа»

Левитт: строительство бального зала в Белом доме — главный приоритет Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Строительство бального зала в Белом доме является «главным приоритетом» президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт на брифинге. Его трансляцию вел Белый дом в соцсетях.

«На данные момент бальный зал является главным приоритетом президента», — сообщила Левитт.

По ее словам, Трамп «в душе строитель» и всегда думает о том, что можно было бы улучшить в Белом доме. Пресс-секретарь также отметила, что в настоящее время у президента США нет планов перестраивать другие части резиденции.

Трамп решил подарить Америке бальный зал в Белом доме
Политика

О желании построить бальный зал в Белом доме Трамп заявил в феврале 2025 года. Постройка будет вмещать около 650 человек, а ее площадь должна составить 8,3 тыс. кв. м. Строительство пройдет на личные средства Трампа и пожертвования.

Снос части восточного крыла Белого дома, где построят бальный зал, начался 21 октября. Как сообщил NBC News один из представителей Белого дома, все восточное крыло в результате будет «модернизировано и перестроено».

Полина Минаева
Дональд Трамп Белый дом США Кэролайн Левитт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
