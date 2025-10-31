 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп показал результат ремонта в ванной времен Линкольна

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп показал фото отреставрированной ванной комнаты времен президента Авраама Линкольна в Белом доме.

«Я отреставрировал ванную комнату Линкольна в Белом доме. В 1940-х годах ее отреставрировали в стиле ар-деко с зеленой плиткой, что было совершенно неуместно в эпоху Линкольна», — написал Трамп в Truth Social, разместив фотографии до и после ремонта.

Американский президент отметил, что при нынешней реновации был использован черно-белый полированный мрамор. По его словам, такая отделка «очень подходит» эпохе Авраама Линкольна. Трамп предположил, что именно этот мрамор был в комнате изначально.

В этот же день Трамп ознакомился с ходом реконструкции Центра имени президента Джона Кеннеди в Вашингтоне «Все происходит быстрее, чем ожидалось, — это моя отличительная черта», — написал по итогам визита он.

После победы Трампа на президентских выборах в Белом доме активно идут работы по реконструкции и обновлению отделки. Так, Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для «вызова» Coca-Cola без калорий. В сентябре президент показал молдинги из чистого золота 999 пробы для «лучшего Овального кабинета в истории». Также Трамп объявил, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за $200 млн. В рамках проекта было принято решение о сносе восточного крыла Белого дома.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп США Белый дом Авраам Линкольн
Материалы по теме
Трамп призвал республиканцев к «ядерному варианту» для окончания шатдауна
Политика
Трамп показал золотые молдинги для «лучшего Овального кабинета». Видео
Политика
Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
В Союзе писателей представили комикс о Сталине Общество, 22:11
Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через Rolls-Royce Общество, 22:06
Трамп показал результат ремонта в ванной времен Линкольна Политика, 22:03
Все о том, как получать удовольствие от вина Вино, 21:54
Чемпион КХЛ «Локомотив» третий раз в сезоне обыграл СКА Спорт, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минюст добавил в список нежелательных International Center for Journalist Политика, 21:34
Какие документы нужны россиянам для отпуска за рубежом. Инфографика Общество, 21:25
В России вспоминают жертв теракта над Синаем. Что известно спустя 10 лет Общество, 21:20 
Национализированные активы украинской «Конти» выставили на торги Бизнес, 21:16
ЦСКА обыграл аутсайдера и возглавил турнирную таблицу РПЛ Спорт, 21:06
Как связи с Эпштейном лишили принца Эндрю королевского титула Политика, 21:02
Рынок акций снизился на одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Украине Инвестиции, 20:57