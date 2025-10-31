Трамп показал результат ремонта в ванной времен Линкольна

Фото: realDonaldTrump / Truth Social Фото: realDonaldTrump / Truth Social Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп показал фото отреставрированной ванной комнаты времен президента Авраама Линкольна в Белом доме.

«Я отреставрировал ванную комнату Линкольна в Белом доме. В 1940-х годах ее отреставрировали в стиле ар-деко с зеленой плиткой, что было совершенно неуместно в эпоху Линкольна», — написал Трамп в Truth Social, разместив фотографии до и после ремонта.

Американский президент отметил, что при нынешней реновации был использован черно-белый полированный мрамор. По его словам, такая отделка «очень подходит» эпохе Авраама Линкольна. Трамп предположил, что именно этот мрамор был в комнате изначально.

В этот же день Трамп ознакомился с ходом реконструкции Центра имени президента Джона Кеннеди в Вашингтоне «Все происходит быстрее, чем ожидалось, — это моя отличительная черта», — написал по итогам визита он.

После победы Трампа на президентских выборах в Белом доме активно идут работы по реконструкции и обновлению отделки. Так, Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для «вызова» Coca-Cola без калорий. В сентябре президент показал молдинги из чистого золота 999 пробы для «лучшего Овального кабинета в истории». Также Трамп объявил, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за $200 млн. В рамках проекта было принято решение о сносе восточного крыла Белого дома.