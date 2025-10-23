NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни»
Восточное крыло Белого дома полностью снесут «в ближайшие дни», сообщает NBC News со ссылкой на сотрудников администрации президента США. На его месте построят бальный зал за $250 млн.
Как сообщил изданию один из представителей Белого дома, все Восточное крыло в результате будет «модернизировано и перестроено». При этом он добавил, что масштаб и размер бального зала изменяли по мере развития проекта.
О желании построить бальный зал в Белом доме Трамп заявил в феврале 2025 года. Постройка будет вмещать около 650 человек, а ее площадь должна составить 8,3 тыс. кв. м. Строительство пройдет на личные средства Трампа и пожертвования.
Снос части Восточного крыла Белого дома начался 21 октября.
Первое Восточное крыло Белого дома было построено в 1902 году при администрации Теодора Рузвельта. При президенте Франклине Рузвельте в 1942 году пристройку расширили. Исторически в нем располагались офисы первой леди и пресс-секретаря, отделы корреспонденции, графики и каллиграфии.
