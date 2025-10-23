NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Восточное крыло Белого дома полностью снесут «в ближайшие дни», сообщает NBC News со ссылкой на сотрудников администрации президента США. На его месте построят бальный зал за $250 млн.

Как сообщил изданию один из представителей Белого дома, все Восточное крыло в результате будет «модернизировано и перестроено». При этом он добавил, что масштаб и размер бального зала изменяли по мере развития проекта.

Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House)

О желании построить бальный зал в Белом доме Трамп заявил в феврале 2025 года. Постройка будет вмещать около 650 человек, а ее площадь должна составить 8,3 тыс. кв. м. Строительство пройдет на личные средства Трампа и пожертвования.

Снос части Восточного крыла Белого дома начался 21 октября.

Первое Восточное крыло Белого дома было построено в 1902 году при администрации Теодора Рузвельта. При президенте Франклине Рузвельте в 1942 году пристройку расширили. Исторически в нем располагались офисы первой леди и пресс-секретаря, отделы корреспонденции, графики и каллиграфии.