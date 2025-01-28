Прокуратура потребовала взыскать ₽3 млрд с главы курской корпорации

В прокуратуре заявили, что руководство курской Корпорации развития организовало схему по хищению средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений

Владимир Лукин (Фото: Корпорация развития Курской области)

Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, а также его заместителей и ряда предпринимателей, передает «РИА Новости».

Соответствующий иск надзорное ведомство направило в Ленинский районный суд Курска, ответчиками указаны Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин.

Кроме того, ответчиками выступают компании ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «СИЭМИ», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема».

«Надзорные мероприятия показали, что они использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц, для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами, выделенными на защиту и укрепление обороноспособности страны от вторжения врага», — говорится в иске.

По версии прокуратуры, с перечисленными компаниями с декабря 2022-го по декабрь 2023 года заключили 23 договора на 3,22 млрд руб. Заключившие контракты компании создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений и организовали ложную схему расходов через фирмы-однодневки.

Лукина задержали в декабре 2024 года. Против него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями. При обысках у главы корпорации нашли коллекцию люксовых часов и 1,7 млн руб. наличных, сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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