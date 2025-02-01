 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

Суд в Курске арестовал фигуранта дела о фортификациях, укравшего ₽51 млн

Сюжет
Военная операция на Украине
Виталий&nbsp;Синьговский
Виталий Синьговский (Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области)

Генеральный директор ООО «СИЭМИ» Виталий Синьговский заключен под стражу в связи с обвинением в особо крупном хищении денег из государственного бюджета в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем телеграм-канале.

В Ленинском районном суде Курска уточнили, что Синьговский — единственный участник и гендиректор «СИЭМИ» — вместе с менеджерами АО «Корпорация развития Курской области» украли по мошеннической схеме 51,6 млн руб., выделенные на строительство оборонных сооружений в регионе.

Синьговского заключили под стражу на два месяца, по 29 марта. Постановление в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано, отметили в суде.

Главу курской Корпорации развития задержали по делу о фортификациях
Политика
Владимир Лукин

Ранее в декабре 2024 года правоохранители задержали генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о строительстве оборонных сооружений. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России — злоупотребление должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что ущерб бюджету от необоснованного расходования средств составил более чем 173 млн руб.

В октябре обыски прошли в управлении капительного строительства региона и офисах нескольких компаний, связанных с депутатом Госдумы от Курской области Максимом Васильевым. 9 декабря по делу о злоупотреблении должностными полномочиями суд арестовал бывшего заместителя Лукина Игоря Грабина. Он распоряжался имуществом и деньгами компании в период с февраля 2023-го по сентябрь 2024-го и необоснованно израсходовал средства, выделенные на строительство фортификаций, считает следствие.

Корпорация развития Курской области была создана в 2012 году и является единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона.

Компания стала исполнителем шести контрактов гособоронзаказа (трех — в декабре 2022 года, еще трех — в апреле 2023-го), должна была построить фортификационные сооружения и сорвала сроки, из-за чего управление капстроительства Курской области потребовало взыскать с нее 2,1 млрд руб., писал телеграм-канал Mash. Стороны достигли мирового соглашения, однако жалобу подала прокуратура.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Курская область хищение средств фортификация


 

Материалы по теме
Главу курской Корпорации развития задержали по делу о фортификациях
Политика
В Курске арестовали чиновника за хищения при строительстве фортификаций
Политика
Хинштейн предложил курским чиновникам «покаяться в грехах на берегу»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Трамп заявил о согласии Венесуэлы принимать нелегалов и преступниковПолитика, 23:27
Суд в Курске арестовал фигуранта дела о фортификациях, укравшего ₽51 млнПолитика, 23:08
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 23:07
Огромный кусок впервые откололся от крупнейшего в мире айсберга A23aОбщество, 22:59
Тело фигуриста Наумова нашли после авиакатастрофы в ВашингтонеСпорт, 22:33
Шара Буллет потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC в Эр-РиядеСпорт, 22:24
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 22:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Глава Карелии увидел русофобию в отказе школьнику в экскурсии в ФинляндииПолитика, 21:55
Ротенберг заявил, что победа над фашистами важнее пропущенных СКА шайбСпорт, 21:54
Российский тяжеловес Павлович прервал серию поражений в UFCСпорт, 21:45
Все пассажиры разбившегося санитарного самолета в США погиблиОбщество, 21:40
Власти Курской области уточнили число пропавших без вестиПолитика, 21:24
Саид Нурмагомедов на турнире UFC потерпел четвертое поражение в карьереСпорт, 21:15
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 21:15