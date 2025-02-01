Суд в Курске арестовал фигуранта дела о фортификациях, укравшего ₽51 млн

Виталий Синьговский (Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области)

Генеральный директор ООО «СИЭМИ» Виталий Синьговский заключен под стражу в связи с обвинением в особо крупном хищении денег из государственного бюджета в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем телеграм-канале.

В Ленинском районном суде Курска уточнили, что Синьговский — единственный участник и гендиректор «СИЭМИ» — вместе с менеджерами АО «Корпорация развития Курской области» украли по мошеннической схеме 51,6 млн руб., выделенные на строительство оборонных сооружений в регионе.

Синьговского заключили под стражу на два месяца, по 29 марта. Постановление в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано, отметили в суде.

Ранее в декабре 2024 года правоохранители задержали генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о строительстве оборонных сооружений. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России — злоупотребление должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что ущерб бюджету от необоснованного расходования средств составил более чем 173 млн руб.

В октябре обыски прошли в управлении капительного строительства региона и офисах нескольких компаний, связанных с депутатом Госдумы от Курской области Максимом Васильевым. 9 декабря по делу о злоупотреблении должностными полномочиями суд арестовал бывшего заместителя Лукина Игоря Грабина. Он распоряжался имуществом и деньгами компании в период с февраля 2023-го по сентябрь 2024-го и необоснованно израсходовал средства, выделенные на строительство фортификаций, считает следствие.

Корпорация развития Курской области была создана в 2012 году и является единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона.

Компания стала исполнителем шести контрактов гособоронзаказа (трех — в декабре 2022 года, еще трех — в апреле 2023-го), должна была построить фортификационные сооружения и сорвала сроки, из-за чего управление капстроительства Курской области потребовало взыскать с нее 2,1 млрд руб., писал телеграм-канал Mash. Стороны достигли мирового соглашения, однако жалобу подала прокуратура.