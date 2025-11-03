Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, следует из производственного календаря на 2025 год.

В 2025 году выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Из-за этого россияне на наступившей неделе будут работать только три дня — со среды, 5 ноября, по пятницу, 7 ноября.

Из-за переноса выходного дня минувшая рабочая неделя была шестидневной. Согласно производственному календарю на 2025 год, это единственная рабочая неделя в 2025 году, когда россияне трудились шесть дней.

В сентябре правительство России утвердило календарь праздничных дней на 2026 год. В следующем году 4 ноября выпадает на среду, поэтому правительство решило не переносить выходные дни. Отдыхать россияне будут один день.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздник приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и фактическому окончанию Смутного времени в 1612 году. День народного единства учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года. Впервые его отметили в 2005 году.