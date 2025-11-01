Над десятью регионами России за ночь сбили 98 дронов ВСУ
Средства ПВО в ночь на 1 ноября сбили 98 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Из них 11 были сбиты в Подмосковье, непосредственно на подлете к Москве — 6, добавили в ведомстве.
Больше всего — 45 БПЛА — сбиты над территорией Белгородской области, еще 12 — над территорией Самарской области, по 10 — над Воронежской и Ростовской областями. Четыре дрона уничтожены над территорией Тульской области, по два над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской области и Калужской областями.
Представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале предупреждал, что в аэропортах Пензы, Саратова и Самары приостановили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он. Сейчас ограничения уже сняты.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка