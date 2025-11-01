 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над десятью регионами России за ночь сбили 98 дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО в ночь на 1 ноября сбили 98 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Из них 11 были сбиты в Подмосковье, непосредственно на подлете к Москве — 6, добавили в ведомстве.

Больше всего — 45 БПЛА — сбиты над территорией Белгородской области, еще 12 — над территорией Самарской области, по 10 — над Воронежской и Ростовской областями. Четыре дрона уничтожены над территорией Тульской области, по два над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской области и Калужской областями.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале предупреждал, что в аэропортах Пензы, Саратова и Самары приостановили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он. Сейчас ограничения уже сняты.

Материал дополняется

